Ciro Maguiña arremete contra cuarentena: “Estamos llegando a un desastre nacional»

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, arremetió contra las nuevas medidas que dio el Gobierno de Francisco Sagasti para evitar el incremento de contagios de la COVID-19.

En entrevista para exitosa, el doctor indicó que la cuarentena dictada en distintos departamentos con alerta extrema es un fracaso, ya que no se ha dado una verdadera restricción a la gente y se continúa saliendo a las calles.

“Esta es una cuarentena chicha. Creo que no se da una verdadera restricción, lo hemos visto en los dos primeros días. Esto va a ir al fracaso (…) Hay que reajustar la táctica. Se tiene que innovar con cosas prioritarias e insisto en el interés en el nivel primario”, mencionó Ciro Maguiña.

Asimismo, el vicedecano del Colegio Médico del Perú alertó que el país está llegando a un “desastre nacional” por lo que pidió al Poder Ejecutivo que tome medidas más radicales para contener el contagio de COVID-19.

“Estamos casi llegando a lo que llamamos un desastre nacional y eso significa tomar medidas radicales. Creo que las medidas tardías que ha tomado el gobierno, algunas son acertadas otras no y están pasando factura, estamos llegando al rebalse. Lo dicen los cuerpos médicos. Estamos en una situación de desastre nacional. (…) No hay oxígeno, el personal no puede trabajar ya rebalsó la capacidad operativa”, informó Maguiña.

