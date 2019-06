Claudia Ramírez: “Vanessa Terkes está loca”

Luego de ser señalada como la ‘manzana de la discordia’ en la relación de George Forsyth y Vanessa Terkes, la colombiana Claudia Ramírez aseguró que hace tiempo no se comunica con el alcalde de La Victoria y mandó al psiquiatra a la actriz.

“Corté esa amistad, no porque no quiera ser su amiga, sino porque prefiero evitarme este tipo de problemas, porque siempre las mujeres con las que él está, son medio locas, se obsesionan conmigo. Claudia es el problema, ok, yo no existo, en este plano ya acabé”, dijo ofuscada la colombiana y le recomendó a Vanessa recibir ayuda profesional.

“El tiempo me dará la razón, pero así como vamos, de repente está bien que siga visitando a su psicólogo o su psiquiatra”, agregó.

Asimismo, la ex chica reality confesó que bloqueó de todas sus redes sociales a George para evitar problemas con las parejas del exfutbolista. “Yo con él no hablo porque mi celular lo tengo bloqueado hace mucho tiempo, lo tengo bloqueado del Facebook, Instagram, porque no me interesa, porque justamente he querido evitar este tipo de situaciones, porque sé que cuando las personas mediáticas terminan y estas mujeres que tienen problemas en la cabeza, siempre buscan este tipo de situaciones, entonces, yo prefiero alejarme”, apuntó.

Por su parte, el enamorado de Claudia, el argentino Diego Geminez, manifestó que ha visto la conversación de Forsyth y la colocha. “hablaban del perro. (¿Había un te extraño?) No”, aseveró.

DESMIENTE A ABOGADA

Vanessa utilizó su cuenta de Instagram para rechazar categóricamente las declaraciones que brindó su abogada Clementina Carrasco en diferentes medios de comunicación, pues aseguró que fueron sin su autorización. “Rechazo tajantemente algunas declaraciones que ha hecho la Dra. Carrasco en mi defensa, así como haberse presentado en programas televisivos dando entrevistas sin mi autorización y distorsionando mi declaración, este es un tema serio, el cual nunca tuve intención que sea del conocimiento público”, escribió la actriz.

“Agradezco mucho a todos los que me escribieron preocupados por mi salud y les pido respeto a los medios de comunicación”, añadió.

‘PELUCHÍN’ LA ECHA DE ALCOHÓLICA

El conductor Rodrigo González reveló que “una fuente cercana” a George le contó que Terkes espantó al burgomaestre con sus actitudes y sus problemas con el alcohol. “Después de comprometerse, a los 3 meses de conocerse, George se dio cuenta que Vanessa consumía mucho alcohol, y que tenía una conducta que no le gustaba. Tenía cambios de humor demasiados extremos. Ella, a veces, como en una ocasión, se fue a México sin decirle nada”, detalló ‘Peluchín’.

Además, en una oportunidad Vanessa entró en crisis porque el alcalde de La Victoria no pudo llevarla a la inauguración de una piscina. “En la noche, ella apareció ebria en la casa del primo de George, para insultar a la esposa del primo para decir con lisuras que ellos habrían estado juntos. Ante el bochornoso incidente, tomó su cartera y se echó la cerveza encima”, mencionó Rodrigo.

“LE PEGÓ A GEORGE”

Sin embargo, eso no fue lo peor que le hizo la actriz a Forsyth, ya que en una ocasión lo agredió física y psicológicamente delante de sus amistades. “En esa semana deciden irse al norte a pesar que estaban peleados, ella le dice nunca tienes relaciones conmigo, etc. Nuevamente ebria y esto sería delante de sus amigos, lo insultó, le pegó y se quiso lanzar del carro, al llegar a la casa a las 12 de la noche, George llamó a su padre para contarle todo y ella al darse cuenta le armó otro escándalo”, contó Rodrigo, para luego agregar que cuando Vanessa viajó a México, George pensó que había acabado su tormento porque la actriz se encontró con su ex Rodolfo de Anda, pero no fue así, ya que cuando volvió a Lima los enfrentamientos continuaron.

“NO HAY QUE MANIPULAR”

La conductora de ‘En exclusiva’, Tilsa Lozano, dijo dudar de la denuncia interpuesta por Vanessa Terkes por violencia familiar contra su aún esposo George Forsyth. “La denuncia hasta ahora se basa en un abandono moral, entonces todas las mujeres del país tendríamos que salir a denunciar que nos rompieron el corazón y queríamos retomar nuestra relación”, manifestó.

Tilsa dijo que estas denuncias con serias y nadie debería victimizarse con un tema así. “Las personas que realmente son víctimas tienen que denunciar. Estas denuncias tienen que ser cosas reales, no para manipular y victimizarse. No hay que jugar con temas que si le afectan a varias mujeres en este país”, declaró.

Asimismo, la ex conejita de Playboy cuestionó el comunicado enviado por la ‘chata’ contra su abogada. “Luego que entrevistaran a tu abogada en un programa, tú hablabas en la radio, entonces ahí hubieras dicho que no estabas de acuerdo con eso. Tú le pusiste gasolina a lo que dijo tu abogada, entonces te pregunto ¿También rechazas tajantemente lo que tú dijiste en la radio?”, afirmó.

Por otro lado, Tilsa aseguró que ella ha podido acceder a algunas pruebas que dejarían mal parada a Vanessa Terkes. “Lo que sé es que hay varios testigos (de las cosas que pasaron entre ellos). Yo he podido ver mensajes de WhatsApp, escuchar algunos audios y ver algunas fotos de huevos en una cama”, aseveró.(C.Quintanilla)