Comisario que se contagió de COVID-19 suplicó ayuda antes de morir

“Mi general se lo pido necesito ventilador es vida o muerte por favor se lo suplico”, se lee en uno de los mensajes que escribió en vida el mayor PNP Luis Padilla Arpita, jefe de la comisaría de Socabaya, quien pedía un ventilador al general Víctor Zanabria Angulo, jefe de la IX Macropol Arequipa.

En otro mensaje el agente señala que ya no puede más y que le urge el ventilador mecànico para que pueda seguir con vida. “Quiero vivir, no me deje morir (…)”, escribió desde una cama de un hospital.

A través de redes sociales se viralizó estas capturas de pantalla con los mensajes de ayuda de WhatsApp. La familia del agente contó que los mensajes fueron escritos antes que el comisario ingrese a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Sanidad de la Policía.

Luis Padilla, quien hasta antes de contraer la enfermedad se desempeñó como comisario de Socabaya, falleció el pasado 15 de julio sumándose a la lista de policías de Arequipa, que murieron hasta la fecha, a consecuencia de este virus. Tras su entierro, la familia señaló que evaluarán denunciar a las autoridades policiales por no ayudar al agente a tiempo.

Cabe señalar que Luis Padilla se contagió del virus hace dos semanas y lamentablemente, días antes su madre falleció y le escribió una carta extensa en redes sociales diciendo: “Partiste a la eternidad, te pido que me sigas guiando e ilumines el camino que aún me falta por recorrer”, fue parte del texto que escribió.

A través de un medio local se pudo conocer que un colega cercano del mayor Padilla pidió que ningún policía más muera. “En la Sanidad hace frío, uno ingresa bien y al tercer día tienes neumonía”, se quejó.