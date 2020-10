Condenan a 4 expolicías por pedir coima para liberar a detenido

Compartir Facebook

La justicia dictaminó que cuatro expolicías del Escuadrón de Emergencia de Lima Norte recibirán tres años y nueve meses de pena privativa de libertad suspendida al haber aceptado 2000 soles de coima de un detenido para soltarlo.

Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, los cuatro exagentes de la Policía se acogieron, en menos de 72 horas, a la terminación anticipada y haber detenido a una persona por razones que no correspondían.

El hombre tenía impedimento de salida del país, mas no una requisitoria, como habían mencionado ellos en primera instancia para poder llevarlo a la carceleta.

Los condenados fueron: el ex alférez PNP Jordi Morey Cruz, ex suboficial de segunda Jorge Vega Farje, el ex suboficial de segunda Luis Rimarachin Valladolid y el ex suboficial de tercera Héctor Arévalo Mullisaca.

Los cuatro exagentes policías tendrán que pagar 10 mil soles de reparación civil de manera solidaria, así como también recibirán de castigo 10 años de inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo público.

El fiscal manifestó ante el juez que estos exintegrantes de la Policía abusaron de su condición de policías y abordaron al denunciante Antonio Vladimir Bermúdez Malpartida y actuaron de una forma ilegal.

El hombre se dirigía al paradero de la “Cincuenta” en el distrito de Comas para realizar la compra de unas herramientas para la empresa en la cual trabaja, fue intervenido por presentar presuntamente estar requisitoriado y poco después le pidieron una coima para liberarlo.

