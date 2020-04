¡Congresista Fernando Meléndez con COVID-19!

Compartir Facebook

El legislador de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, confirmó que dio positivo al COVID-19 y es el segundo congresista contagiado por este mortal virus.

Hace pocos días, otra parlamentaria, Leslye Lazo, de Acción Popular, también tuvo el mismo diagnóstico. Ella está en aislamiento en su casa junto a su esposo, Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, quien también tiene el mal.

2 PRUEBAS RÁPIDAS

Meléndez recibió el diagnóstico después de haberse sometido a una prueba rápida serológica en su domicilio por personal médico del Ministerio de Salud.

“Ayer me hicieron en la noche la prueba rápida en mi domicilio. Primero me habían hecho una en el Congreso, y existía una duda, por lo que me volvieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, manifestó.

ESTÁ AISLADO

El también portavoz de la bancada de APP aseguró que está cumpliendo con todas las disposiciones que el Ministerio de Salud ha dado para controlar la propagación de la enfermedad.

“Lo tomo con responsabilidad, es mi deber cumplir con las disposiciones a todos los que salen en positivo. En mi caso es asintomático, aún no tengo ningún síntoma, pero el resultado fue positivo en la prueba de anoche. Estoy en total y absoluto aislamiento”, expresó.

BANCADATIEMBLA

Los familiares del legislador dieron negativo en la prueba rápida. Mientras, el resto de miembros de su grupo parlamentario han dado negativo a la prueba rápida, pero estarán en aislamiento voluntario hasta que se puedan realizar el test molecular.

EL DATO

Meléndez participó en la última sesión plenaria del pasado 3 de abril, donde se aprobó el proyecto de ley para el retiro del 25% de los fondos de las AFP.