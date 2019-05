Congreso: “Vilcatoma es la Gisela del siglo XXI”

El programa ‘Sin corrupción’ que conduce la congresista Yeni Vilcatoma en el canal del Congreso está en la mira. Legisladores de diversas bancadas la cuestionaron por el sesgo y la fuerte crítica al Gobierno desde una señal de una institución del Estado.

SE PASA DE FIGURETTI

El parlamentario Francesco Petrozzi calificó al referido espacio de televisión como un “talk show”.

“A mí me parece una cosa surrealista que se esté usando el canal del Congreso para hacer talk shows. No me parece informativo, es más bien personalista y con un afán absurdo de figurar. Acá se viene a figurar legislando. Es la Gisela del siglo XXI”, afirmó.

Dijo que en el Legislativo hay personal (periodistas) para hacer este tipo de programas. “Una persona que no conoce de medios, cámaras, ni manejo de un programa no debe hacer televisión (…); tendríamos que tener 130 talk shows”, agregó

CARTA A SALAVERRY

Las bancadas de Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú y Liberal enviaron un oficio al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, solicitando se disponga las “medidas correctivas” sobre el tema.

“Esta evidente la parcialización política. ¿Qué privilegio tiene para que le den la conducción de un espacio en el canal del Congreso?”, señalaron los congresistas Alberto Quintanilla, Gino Costa y Jorge Meléndez..

“ME DEBERÍAN FELICITAR”

Mientras, Villcatoma consideró como “un acto de mezquindad” la posición de sus colegas. Sobre sus críticas al Gobierno señaló: “en todo caso me deberían felicitar, ellos deberían seguir mis pasos. Estamos en todo nuestro derecho de poder adoptar una posición”, aseguró.

“Vitocho les hace el ocho”

El congresista Víctor Andrés García Belaunde dijo que él no tendría un programa en el canal del Congreso porque “no tiene tiempo”, pero si lo tuviera se llamaría: “Vitocho les hace el ocho a todos”.