¡Conmovedor! Doctora y paciente recuperado del virus bailaron para celebrar la hazaña

Un caso se hizo viral en redes sociales, luego de que un hombre recuperado del virus bailara con la doctora que le salvó la vida y cuidó de él todo el tiempo en el hospital.

Elismario Amorim de 54 años, estuvo casi 100 días hospitalizado por presentar un cuadro delicado de esta enfermedad. La galena Isadora Mota estuvo a su lado y luego publicó en su cuenta de Instagram el divertido baile.

“Llegaste para caminar uno de los momentos más difíciles de tu viaje. Días de lucha. Mucha lucha. Días en los que respirar ya no era tan simple y nos damos cuenta de nuestra fragilidad en este mundo. Días en los que se gastó toda la energía en concetrarse: inhalar, exhalar, inhalar, exhalar”, escribió la doctora en una publicación de Instagram, contando esta historia conmovedora.

Luego de ser informado que había superado la temible enfermedad, hubo razones suficientes para festejar y la médica no dejó pasar la oportunidad para felicitarlo por su valentía.

“Y ya no era posible respirar sin ayuda. El cuerpo ha llegado a su límite, pero la fe no. Fe nunca. El oxígeno estaba bajo y la presión arterial también bajó, ya veces pensamos que te ibas… pero no te fuiste. Y luego, tus ojos se abrieron”, agregó Isadora Mota, la doctora.

Este tipo de casos son dignos de admiración, debido a que Amorim tenía más del 90% de sus pulmones comprometidos. Este hombre demostró ser un guerrero de vida y sacarle la vuelta a la enfermedad.

“Tu pelea fue enorme, pero ganamos, ¿verdad? Venciste al covid. Y nosotros, todos los profesionales de la salud que estuvimos con usted, nos sentimos victoriosos (…) Es una bendición”, concluyó.

