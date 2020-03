Conoce las aplicaciones para mantenerte siempre comunicado

La comunicación en estos días de encierro es más que urgente. Como peruanos responsables, debemos cumplir con el estado de emergencia dado por el Presidente de la República hasta fin de mes. Este aislamiento social nos obliga a estar más conectados por temas de teletrabajo, así como de conocer el estado de salud de nuestros familiares que viven fuera.

Y claro, no todo es Whatsapp, que ahora anda más congestionado que nunca. Mariano de Osma, CEO de Cuy Móvil, comparte qué otras alternativas de comunicación tenemos, que no sean llamadas telefónicas para no saturar las líneas o el ya mencionado Whatsapp. ¡Toma nota! Nunca está demás otra alternativa para comunicarse en casos de crisis.

Recuerda organizarte con la familia para que estas apps estén instaladas en cada smartphone y tener un grupo creado en aquella que elijan. Se recomienda tener al menos dos. Solo asegúrate de tener el celular cargado, así como cargadores inalámbricos a la mano.

TELEGRAM

Es muy parecida a Whatsapp, pero tiene un sistema más seguro y confiable. Funciona con Wifi e internet móvil, lo puedes usar en tablets, laptops o smartphones. La mejor parte es que la versión web funciona aunque tu celular esté apagado o no conectado con esta aplicación. Está disponible para Android, Windows Phone y iPhone.

ZELLO

¿Recuerdas los walkie-talkies ochenteros? Este aplicación funciona así, solo que desde tu celular. Podrás comunicarte con tus contactos, mandando mensajes de voz cortos que llegan de inmediato a la otra persona vía una línea segura en la nube. Solos debes tener una conexión a Internet. Esta app está disponible para Android, Windows Phone y iPhone

SKYPE Y SKYPE QIK

Muy popular entre los profesionales que hacen llamadas de trabajo. Esta aplicación permite hacer llamadas gratuitas a todo el mundo. La versión menos conocida se llama Skype Qik, servicio de mensajería a través de videos cortos, que funciona con Internet y con el número de teléfono, detectando a los contactos que estén registrados. Está disponible para Android, Windows Phone, Blackberry y iPhone.

LINE

Esta app, parecida a Whatsapp, es muy utilizada en Asia y alrededores. Es muy efectiva para hacer llamadas de voz a través Internet Móvil. El único requisito es que el usuario con el que quieres hablar tenga la App y esté registrado. Disponible para Blackberry, Android, Windows Phone y iPhone.

VIBER

Con un poco menos de calidad en las llamadas, pero siempre siendo útil, Viber es otra de las aplicaciones que permiten hacer llamadas de voz a través de datos y además mandar mensajes. También está disponible para Blackberry, iPhone, Android y Windows Phone.