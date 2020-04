Cónsul cuadra a jóvenes varados en EEUU

EEUU.- Martha Lizárraga, cónsul peruana de Miami (Estados Unidos), en coordinación con el Gobierno, viene realizando las diligencias necesarias para repatriar a los compatriotas que han quedado varados en la ciudad norteamericana tras el cierre de fronteras por la propagación del coronavirus. En un fuerte y emotivo discurso, ella se dirigió un numeroso grupo de jóvenes que está pasando cuarentena en un hotel con todas las comodidades posibles financiadas por el gobierno.

Enemigo invisible

Lizárraga dejó en claro que la situación actual no es un “encuentro de amigos” y que se está viviendo un momento “crucial en el mundo entero”. Quiero, no solamente madurez en el comportamiento de ustedes en el hotel, sino también para que le digan a sus familias que no pueden llamar 24 horas al día para que me digan: ‘Mi hijita está con depresión’, ‘Mi hijito está triste’, ‘Extraño a mi bebé’. Señores, esto es una Tercera Guerra Mundial, donde el enemigo es invisible, no tiene nacionalidad, ni respeta fronteras”, señaló.

Tranquilidad

Lo que está haciendo el Gobierno con gran esfuerzo, mi cancillería, es conseguir el dinero necesario para poder protegerlo con alojamiento, alimentación y cuidados médicos. Deberían sentirse tranquilos y transmitir esa tranquilidad a sus familias. Ustedes han venido acá para el recibir el apoyo del Gobierno, yo no los he llamado. El que desea cumple y el que no desea se retira.

“Peruanos somos guerreros”

Asimismo, la cónsul, hizo un llamado a los jóvenes a respetar las medidas y no tomarlo como un juego. “Nadie sale de las habitaciones. La cuarentena la harán en este hotel. Nadie puede ir de una habitación a otra para conversar con el amigo. Si no hay mascarillas, agarren un polo, lo rompen y se cubren la cara. Los peruanos somos fuertes y guerreros, debemos demostrarlo ahora”, sentenció.

El dato

“No somos un país rico, pero somos un país solidario. Añoran regresar con los padres, pero cuando están con ellos les faltan el respeto, son días de reflexión para cambiar”, sostuvo.