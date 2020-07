¡Contraataca! Magaly a Lucho Cáceres: “No pierdo mi tiempo con basuras”

Compartir Facebook

A ‘Urraca’ no le gusto nadita que actor le recuerde su pasó por la cárcel y le preguntó si se ha rehabilitado de las drogas.

La conductora Magaly Medina nos soportó que el actor Lucho Cáceres le recordara su estadía por la cárcel y se mandó con todo contra el artista. Cabe mencionar, que el actor afirmó que la ‘Urraca’ no se ha rehabilitado ni reeducado a lo largo de los años.

“A veces ando desenterrando muertos, sin que le hayamos dicho algo, me ataca como bueno. El tiempo que estuve en la cárcel son momentos que atesoro en mi corazón, fueron momentos difíciles, pero el Perú entero estuvo conmigo, supe que tenía buenos amigos y un público que me seguía fielmente y cuando salí de la cárcel, me siguieron viendo con total fervor”, dijo la pelirroja.

“Este ser habla de mí y me pone como ejemplo que no me he rehabilitado, que mis cambios no se evidencian (…) Yo no pierdo mi tiempo en basura o escorias, no meto las manos al desagüe”, añadió.

Asimismo, le recordó a la figura de televisión cuando estuvo involucrado en el mundo de las drogas.

“¿Tú estás rehabilitado de aquella cosa en la que te metiste y por la que nos diste un espectáculo patético? Contéstame, yo te hablo de tu rehabilitación por las drogas”, sentenció la pelirroja.

Recordemos que Magaly y Cáceres siempre han estado en dimes y diretes. Entérate más en: Lucho Cáceres arremete contra Magaly Medina: «No te compares»