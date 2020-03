Coronavirus: Ministra de Salud precisó que el uso de mascarillas no es necesario

Luego de confirmarse este viernes 6 de marzo el primer caso de infección por Coronavirus en el Perú, el cual se trataría de un hombre de 25 años quien estuvo en España, Francia y República Checa; Elizabeth Hinostroza, ministra de Salud comentó que no es necesario el uso de mascarilla en los ciudadanos.

“Hagamos un llamado a la calma. No es necesario el uso de mascarillas. Las mascarillas son indicadas para el personal que atiende al paciente infectado y para el paciente para que no contamine a otros. No es para los ciudadanos porque eso no los va a proteger de la infección”, comentó la ministra de Salud quien recomendó el constante lavado de manos.

“Quiero hacer un recordatorio, debemos evitar saludarnos con beso, cuando hay este tipo de infecciones se hace una recomendación a que no nos saludamos con beso, ya que es muy frecuente. Ni nos estemos dando la mano de manera innecesaria. El contagio es de persona a persona”, precisó Hinostroza.