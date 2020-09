Compartir Facebook

La presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Innova Ambiental, Isabel Cortez, rechazó el racismo en el Congreso por parte de la fujimorista Martha Chávez y tuvo duras palabras hacia ella, dejando ver que las únicas naranjas buenas son las trabajadoras de limpieza.

Cortez se mostró en contra de las expresiones discriminatorias de Martha Chávez hacia el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien dijo que «debió ir a Bolivia como moqueguano y como persona con rasgos andinos”.

La legisladora se mostró indignada al ver cómo es que el cargo del antiguo representante de la OEA fue cambiado de la noche a la mañana, con tal de beneficiar a una persona «que debería conocer mejor y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”.

Sobre el escándalo racista que estalló en el Congreso y el país entero, Isabel Cortez destacó desde su cuenta de Facebook que Chávez la tiene bloqueada en su cuenta de Twitter, debido a que no estaría de acuerdo con sus opiniones.

“La señora Martha Chávez, que ha tenido expresiones racistas contra el ex premier Vicente Zeballos, me tiene bloqueada (al igual que otra señora) seguramente porque no le gusta lo que decimos”, indicó.

Asimismo, dejó en claro para el pueblo que las únicas personas que utilizan el color naranja y son buenas son las trabajadores de limpieza.

LAS ÚNICAS BUENAS SOMOS NOSOTRAS

«Por eso, es importante recordar que las únicas buenas en este país somos las obreras de limpieza pública quienes nos ganamos la vida de forma honrada y noble», resaltó.

Por otro lado, la parlamentaria Martha Chávez salió al frente para desmentir que sus declaraciones estén llenas de racismo.

