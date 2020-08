Compartir Facebook

A través de las redes sociales se ha viralizado un video donde el cómico Miguel Ángel Campos Aliaga, mejor conocido como ‘La Bibi Wantan’, pide ayuda a sus seguidores, pues necesita una válvula de oxígeno porque no puede respirar bien tras ser diagnosticado con coronavirus.

En el clip se puede apreciar al cómico ambulante con el rostro bastante desmejorado y se le escucha apenas su voz. Incluso, se ve que tiene dificultades para hablar debido a la falta de oxígeno.

“Quiero pedirles un favor, a una clínica que me ayude. Por favor, ayúdenme. A toda esa agente que se ha reído conmigo nunca he pedido favores, pero ahora no me queda de otra. A toda esa gente que he hecho reír, ayúdenme por favor. Si dirigen una clínica que me atienda, gracias. Que Dios los bendiga”, se le oye decir al humorista, quien dejó su número celular para que sus seguidores se comuniquen con él y le puedan brindar su apoyo.

‘La Bibi’ pide apoyo tras dar positivo a coronavirus.

Cabe mencionar, que debido a la pandemia ‘La Bibi’ tuvo que dejar de hacer show y se estaba vendiendo calentadores como ambulante, pero ahora se encuentra postrado a una cama debido a su resquebrajado estado de salud.

CIBERNAUTAS ORAN POR SU SALUD

Los usuarios en las redes sociales se mostraron sorprendidos por la noticia y se solidarizaron con el cómico. Incluso, algunos recordaron los shows que ofrecía el popular ‘Bibi’ en la televisión y las calles.

“Dios apiádate de este gran personaje que nos robó una sonrisa y hoy necesita de nosotros”, “Fuerza, Bibi. Dios es grande, está contigo. Bendiciones”, “Saldrás de esta Bibi, fuerzas mi hermano y sobre todo mucha Fe”, “La Bibi, que pena en verdad. Bendiciones”, “Fuerza gran hombre, grande de grandes cómicos peruanos. Te llegara la ayuda, no te preocupes”, se puede leer en algunos comentarios.

