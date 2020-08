Compartir Facebook

Para algunos expertos en medicina, la única opción viable para hacer desaparecer la COVID-19 es de una sola manera: con la inmunidad colectiva y hay una serie de epidemiólogos que apoyan la moción.

Los especialistas aseguran que la historia no termina con la búsqueda y obtención de la vacuna, sino que esto va mucho más allá. Sin embargo, existen diversas posiciones al respecto.

Para Raj Bhopal, profesor de salud pública en la Universidad de Edimburgo, comenta en su artículo publicado en la revista Public Health in Practice, que si se encuentra una vacuna, puede no funcionar bien para las personas mayores y las personas con afecciones de salud subyacentes.

Asimismo, dejó en claro que los efectos secundarios pueden ser perjudiciales para niños y jóvenes.

«Si no se encuentran vacunas seguras y efectivas y medicamentos preventivos y terapéuticos que salvan vidas, los bloqueos prolongados resultan imposibles y la pandemia no desaparece espontáneamente, la inmunidad de la población es la única solución a largo plazo”, comenta.

«Permitir la infección en aquellos con muy bajo riesgo mientras se hace más seguro para ellos y para la sociedad en general necesita consideración, pero actualmente es un tabú», defendió después.

JÓVENES DESCUIDADOS

Para complementar esta información, Eric Caumes, jefe del departamento de enfermedades infecciosas de un reconocido hospital en París (Francia) comenta que es hora de anticipar la epidemia en vez de correr de ella.

“La observación de los jóvenes muestra que no toman ninguna precaución especial que se pueda entender dada la levedad general de la enfermedad en ellos. Las grandes reuniones de jóvenes son imprescindibles y las autoridades no hacen nada para evitar estas reuniones. Por lo tanto, es posible que no queramos ver, y eso es lo que hacen nuestras autoridades políticas. O podemos intentar pensar en ello”, dijo al respecto.

