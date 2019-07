Cristian Zuárez: “16 años perdí con Laura Bozzo”

Por: Ketty Cabreba

En entrevista telefónica con diario Karibeña, Cristian Zuárez salió a defenderse de las acusaciones que está haciendo su expareja Laura Bozzo. Tras enterarse que la conductora de talk show se sentará este sábado en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, el argentino aseguró que no tiene miedo a sus confesiones pero le advirtió que “ahora se atenga a las consecuencias”.

“No tengo miedo de lo que diga ella de mí. Ya bastantes ofensas ha tirado pero si sigue ofendiendo que se atenga a las consecuencias. Esto no es una amenaza y después diga que uno la extorsiona porque ella piensa que los peruanos son ignorantes, que puede ir con dos frasecitas y metérselos al bolsillo… Yo creo que los peruanos no se olvidan de quién es Laura Bozzo y cómo denigró al Perú”, aseveró Zuárez.

-¿Por qué Laura despotrica contra ti nuevamente? ¿No habían llegado a un acuerdo?

Claro, habíamos quedado en un acuerdo. Yo en su momento retiré la denuncia, retiré lo del libro que ustedes saben que lo tenía todo y sin embargo ella con su bipolaridad lo único que está demostrando es que está perdiendo la cabeza. Si quiere seguir hablando de mí que lo haga, tengo 16 años de mi vida que contar también.

-¿No temes lo que pueda decir de ti en ‘EVDLV’?

Lo que diga ella de mí no me ofende, simplemente molesta… Tres años de mi vida tirados a la basura en arresto domiciliario, 16 años en total que perdí de mi vida. Ella dice que perdió años de vida en arresto pero ya era vieja cuando la conocí, tenía 49, y yo 24 años. El que tiene que decir eso soy yo, que perdió toda la vida en algo que no tenía que haber sido.

-Supuestamente ella ya está enamorada de su productor (Moisés Zonana)…

Me parece patético que se promocione así, que trate de arruinar la carrera o la vida de una persona con tal de ir a Perú y hacer creer que tiene un nuevo amor cuando en redes puedes ver las fotos del tipo con su mujer actual… Y la otra haciéndose ver como que está templadaza. Todo bien si está enamorada, pero ¿que trate a los peruanos como idiotas cuando eso no es verdad?

-En el programa de Milagros Leiva dijo que le fuiste infiel en sus años de arresto…

Eso es lo que más me molesta porque ahora mancha lo bueno que yo pude haber hecho y que la gente recuerda. Ella no tiene pruebas para decir esas estupideces, yo sí tengo pruebas cuando dije que me engañó con el tal Marcos.

-¿Por qué tantos ataques?

A ella le hace muy mal verme bien a mí con Adriana (Amiel), parece que sus seguidores le llenan información de mi nueva relación y le afecta demasiado. Yo no le guardo rencor.