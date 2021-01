Cristiano Ronaldo: “El 2020 no ha sido fácil”

Compartir Facebook

En este 2020 que nos dejó, Cristiano Ronaldo juega su tercera campaña con la camiseta de Juventus. Si bien ha ganado su segunda Serie A como bianconero, aún no pierde el sueño de alzar la Champions League con el cuadro italiano. Espera que, en 2021, las cosas mejoren.

‘CR7’ es uno de los jugadores que más activo es en redes sociales como Instagram y, como para cerrar el año, no tuvo mejor idea que hacer una publicación junto a toda su familia. Acompañado de su pareja Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, el atacante dejó un mensaje a todos sus hinchas.

“El 2020 no fue un año fácil, de eso no hay duda. Nadie puede ser indiferente ante el dolor y el sufrimiento que el COVID-19 trajo al mundo. Pero ahora es el momento de recuperarse y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa cuán dura sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos ponemos de pie y lo rápido que estamos preparados para enfrentar nuevos obstáculos”, dijo Cristiano.

Además, el cinco veces ganador del Balón de Oro dejó líneas de positivismo para lo que viene. “Así que intentemos convertir 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo, un cambio fresco. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, aún podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para mejorar las cosas ¡Feliz año nuevo! ¡Y que 2021 sea un año para recordar siempre por las mejores razones!”, añadió Cristiano.

