Cruda inmigración: niño usa botellas de plástico para flotar en el mar mientras cruza frontera

La imagen de un niño nadando con botellas de plástico en el mar para cruzar la frontera entre España y Marruecos ha sorprendido a todo el mundo.

Y es que, el menor cruzó desde suelo marroquí hasta el otro lado de la frontera con la ciudad de Ceuta, el enclave español situado al norte del país africano, usando botellas de plástico amarradas en todo su cuerpo para asegurar el flote durante el trayecto.

Las imágenes del menor se hicieron viral rápidamente, mientras que ciudadanos piden compasión para detener la obligada inmigración.

Cabe precisar que, desde principio de semana hasta entonces, alrededor de 8.000 migrantes, en su mayoría ciudadanos de ese país, ingresaran a Ceuta de manera irregular, nadando o en pequeñas embarcaciones.

Según detallaron medios internacionales, tras salir del agua, el menor cruzó descalzo rápidamente la playa de El Tarajal, pasando entre soldados españoles que custodiaban la zona e intentando escalar un pequeño promontorio antes de ser detenido.

La masiva llegada de migrantes provocó algunas escenas caóticas y el movimiento de las autoridades españolas, que enviaron agentes de refuerzo y desplegaron al Ejército. En tanto, la ministra de Defensa ha catalogado lo ocurrido como un chantaje de Marruecos.

¡De terror! Condenan a 9 años de cárcel a fisicoculturista que dejó paralítica a su pareja

El sujeto golpeó brutalmente a su pareja, hasta fracturarle la columna y dejarla paralítica, sus familiares piden justicia hacia la víctima.

Fisicoculturista dejó cuadripléjica a su pareja y fue condenado a nueve años de cárcel por el Tribunal de Misiones. El sujeto intentó en vano convencer a los jueces que la agredida se encontraba en estado de ebriedad al momento de caerse por accidente.

La víctima sufrió una fractura en la zona cervical con compresión de la médula espinal, lesión que la dejó postrada desde entonces.

Cabe mencionar que el acusado ya habría tenido otras relaciones violentas con sus parejas anteriores. El hecho ocurrió en una fiesta, donde al parecer la pareja tuvo una fuerte discusión.

La víctima declaró ante los jueces, que su ex pareja era muy celoso y que siempre la agredía. “Mi amiga estaba con su pareja y yo la cargué como en las épocas en la que salíamos entre amigas. Al rato me di vuelta y vi que mi pareja estaba enojado. Ahí empezó una discusión y me trató mal”, dijo. “Fui detrás de él y cuando le pedí la llave, me agarró de los cabellos con las dos manos”, agregó.

MIRA TAMBIÉN: Cantante estadounidense reveló haber sido violada a los 19 años