Cuidado con la reforma de pensiones

El mes pasado, la Comisión de Reforma de Pensiones del Congreso, encabezada por Carmen Omonte, aprobó el proyecto de Ley que crea una entidad de naturaleza pública que admini trará un nuevo sistema de pensiones que integra AFP, ONP y Pensión 65.

Sin embargo, muchas voces entendidas y peruanos de a pie exigen explicar claramente y discutir bien este asunto en el siguiente gobierno y no aprobarla de forma apurada, en plena campaña presidencial. Diego Pérez Roncagliolo (31), peruano, ingeniero industrial que contribuye al sistema de pensiones hace 9 años, decidió presentar firmas al Congreso para detener esta propuesta a través del portal change. org donde ya llega a las 47 mil firmas y busca sumar 75 mil.

Aquí los motivos de Diego. “Me enteré que la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Pensiones del Congreso, presidida por la congresista Carmen Omonte, había publicado los lineamientos y me preocuparon mucho.

Especialmente dos: Los fondos de pensiones pasarán a ser manejados por el Estado y que parte de los aportes pasarán a un fondo compartido para ser redistribuido entre quienes no alcancen una pensión mínima. Ojo que no tengo nada en contra de ser solidario, solo que esta no es la manera”.

VAN 47 MIL FIRMAS

“Ya estoy cerca de las 47,000 firmas. Entre noviembre y enero recaudé 12,000 firmas, pero la semana en que se aprobó el proyecto de ley en la comisión, las firmas se triplicaron. Eso quiere decir que cuando las personas se enteraron de la propuesta estuvieron en desacuerdo y firmaron masivamente”.

“Quisiera que el Congreso escuche a estos 47,000 ciudadanos en contra del proyecto de ley. Me he reunido con el portavoz de APP, César Combina, y les he escrito a los portavoces de las demás bancadas, de igual manera a la Mesa Directiva. También al Defensor del Pueblo y a la Superintendente de Banca, Seguros y AFP.

Quisiera llegar a 76,000 firmas, porque ese es el número que se requiere para que un proyecto de ley propuesto por un ciudadano sea recibido por el Congreso. Yo no tengo un proyecto de ley, pero es un número simbólico”.

-¿En que consiste el proyecto que propone Omonte y por qué no es la mejor opción? Plantea que el dinero de los aportantes entre al Sistema Integrado Universal de Pensiones (es decir, el Estado) y de ahí, una parte vaya al Fondo de Riesgo Individual, en donde pasará a ser gestionado por gestoras públicas o privadas que serán licitadas por el Estado (el Estado dará las reglas), y otra parte será gestionada por el Estado en el Fondo de Riesgo Compartido, destinado a financiar las pensiones de quienes no tengan o sean muy bajas.

Es decir, quien decidirá los criterios sobre los cuáles se manejarán los fondos de pensiones será el Estado, y al final de cuentas, los políticos. Esta experiencia el país ya la vivió cuando existía el IPSS, que terminó quebrado. La inversión de los fondos fue hecha con fines políticos y no con la rentabilidad del afiliado como meta. Otro de los cambios es crear una bolsa común (el “Fondo de Riesgo Compartido”) a donde irá una parte de cada sol que aporten los afiliados. Es decir, ya no seremos titulares del 100% de nuestros aportes.

Esta bolsa será redistribuida para garantizar pensiones mínimas. Esto significa un nuevo impuesto disfrazado de solidaridad. Yo pago todos mis impuestos, esa es mi manera de contribuir y ser solidario con la sociedad.

AL SIGUIENTE CONGRESO

–¿Por qué se debería esperar al siguiente Congreso?

Yo no soy un experto, pero recojo las opinio- nes de quienes sí lo son: con esta propuesta no se ataca los principales problemas del sistema (la informalidad y el bajo monto de las pensio- nes), ha tenido muy poco debate, no recoge las observaciones de MEF, SBS y BCR, y se está planteando en un contexto electoral. Se de- bería tomar con la calma que este tema merece y abrir un debate plural en donde se tome en cuenta la opinión de los millones de contribuyentes.

–¿Es cierto que la Congresista Carmen Omonte te bloqueo del Twitter?

Eso fue lamentable. Un día quise comentarle un tuit de este tema y me di cuenta que estaba bloqueado. Deja mucho que decir de una congre- sista que se niegue a es- cuchar a los ciudadanos y que se cierre al debate de un tema tan impor- tante como este que tendrá repercusiones en todos los peruanos.

–¿Qué le dirías a quienes no saben nada sobre este tema?

Que se informen. Y una vez que se informen que tomen acción, ya sea posteando en las redes sociales, escribién- doles cartas a los con- gresistas o comunicán- dose con ellos a través de sus redes, revisando las partes de los planes de gobierno que se re- fieren a pensiones para saber por quién votar y por quién no, sumán- dose a mi iniciativa en change.org si quieren. Una reforma del sistema de pensiones nos atañe a todos los peruanos, y en uno de los momen- tos más vulnerables de nuestras vidas: la vejez.

El dato:

Puede firmar en: https://www.change.org/NoQueremosQueElEstadoAdministreNuestrasPensiones