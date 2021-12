Dalia Durán estalla contra ex nana por decir que maltrata a sus hijos: “Me vuelvo el mismísimo demonio”

Compartir Facebook

La cubana se molestó y lo expresó en el programa de ‘Amor y Fuego’ luego de que su ex nana revelara que ella maltrató a sus pequeños hijos.

Dalia Durán se molestó con su ex amiga y la ex nana de sus pequeños por hablar en el programa ‘Amor y Fuego’. Y es que Valentina Paz, la ex amiga de Dalia Durán, reveló que aún mantiene comunicación con John Kelvin desde la prisión, a pesar de que él la habría maltratado.

Asimismo, Jeniffer Hernández reveló que ella escuchó los supuestos golpes que le propinaba John Kelvin a Dalia, y que ella en algún momentos les pegó a sus hijos. “Sí les pegó, los maltrató feo”, dijo la ex nana.

Todas estas declaraciones enfurecieron a Dalia Durán, quien también habló con el programa para aclarar esos temas. Sin embargo, la cubana se centró en aclarar el tema del supuesto maltrato a sus hijos.

Ella asegura que haría hasta lo imposible por sus hijos y que, por esa razón, jamás los golpearía. “La gente que me conoce sabe cómo me he desvivido por mis hijos, jamás les tocaría un pelo. Me vuelvo el mismísimo demonio si lo tengo que hacer por sacar cara por mis bebes”, señaló.

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se volvió a referir a las polémicas declaraciones y pedido de Dalia Durán sobre la liberación del cumbiambero John Kelvin que la agredió meses atrás y ahora está en prisión.

El conductor de espectáculos no se inmutó y más bien arremetió contra Dalia Durán asegurando que necesita ayuda psicológica. “Me parece una barbaridad todo lo que estoy escuchando (…) Ella ya se acostumbró a vivir muy cómoda, que le paguen las cosas, así como lo hacía John Kelvin”.

“Qué rabia me da que esa ayuda no se la hayan dado a alguien que realmente la necesitaba, porque yo no puedo contemplar eso, que digan que ahora John Kelvin es un pobrecito. Ella nos ha estado viendo la cara todo este tiempo”, agregó el presentador.

“Ella necesita la ayuda, pero no le da la gana de salir adelante. Ella es una mujer maltratada, eso nadie se lo quita, pero si nos ha visto la cara a todos nosotros. Es una enferma que no está recibiendo un tratamiento que necesita en estos momentos”, finalizó.

