Daniel Salaverry era el nexo con Pedro Chávarry

El entonces vocero fujimorista, Daniel Salaverry era el encargado de coordinar acciones con el fiscal supremo y luego fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, reveló Jorge Yoshiyama a la fiscalía, e indicó que este dato se lo dio el asesor de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa.

Salaverry se reunía con Chávarry a nombre de la lideresa naranja, Keiko Fujimori. Silva Checa reveló que ambos cambiaban de autos y tomaban otras medidas de seguridad para no ser vistos ni identificados en las citas que se habrían realizado en el 2017.

El expresidente del Congreso, sin embargo, afirmó que nunca cumplió con ese encargo de la cúpula de Fuerza Popular. “No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP”, escribió en Twitter.

“Siempre me opuse y critiqué públicamente el blindaje a Chávarry y Cuellos Blancos”, añadió Salaverry, quien se ha convertido en feroz crítico de su ex bancada y ex partido.

Yoshiyama señaló que, desde el Congreso, Fuerza Popular buscaba promulgar proyectos de ley para afectar las investigaciones fiscales, todo con la aprobación de Keiko Fujimori y bajo supervisión de abogados a cargo de la defensa en el caso de presunto lavado de activos.