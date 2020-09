Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a su padre

Compartir Facebook

Daniela Darcourt, ya es conocida por siempre mostrar palabras de aprecio a su familia y amigos a través de su plataforma de Instagram.

Esta vez, le tocó el turno a su padre Carlos Darcourt, quien cumplió 60 años el pasado 3 de agosto. En la foto a blanco y negro publicada, la cantante sale abraza a su progenitor y en la leyenda se ve: “hombre que me enseñó cosas no como cualquiera”.

También, reconoce que su padre fue un claro ejemplo para que ella pueda en perseverar en su carrera profesional, siendo la cantante que es ahora.

“Ser fuerte para que nadie me tome el pelo”. Una lección que la llevó a trabajar duro para “tener siempre lo que quería, lo que soñaba”. Escribe la cantante.

Queda claro que Daniela, vive agradecida a su padre y en general a toda su familia que le dieron la mano en momento difíciles.

“Me has roto el corazón, me has hecho llorar, te he odiado por hacer llorar a mamá más de una vez, he botado lágrimas de preocupación por ti cuando casi te me vas, te he gritado cuando has hecho mal, pero ¿sabes? No te culpo… Muchas veces me he preguntado si hubiese sido la misma mujer fuerte con un papá diferente”, concluyó.

Esta publicación obtuvo más de 35 mil “me gusta”, con diversos comentarios de admiración hacia su progenitor y la cantante, apoyándola por el gran amor que siempre muestra hacia su familia.

Por último, cabe recordar que hace unas semanas ella perdió a un ser muy querido, enterándose a horas de presentarse en un show vía internet.

Acontecimientos como ese, derrumban a cualquiera, pero a ella la hizo la fuerte, presentándose en su show, cantando y bailando como ella acostumbra.