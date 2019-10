Daniela Darcourt dice que no aceptaría que la tengan a escondida

Foto Diego Vértiz

A comparación de Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, aseguró que no aceptaría llevar una relación amorosa a escondidas ni mucho menos permitiría que no la oficialicen, pues dice tener amor propio.

“Si tú me preguntas como Daniela Darcourt, yo no estaría con una persona así, pero cada uno es libre de elegir con quién está y cuánto tiempo está. Más allá de que me oficialice, es por un tema de amor propio, con el talento que tengo no me voy a tirar al suelo por alguien que es menos que yo, y lo digo sin ofender. No me atrevería a taparme o esconderme cuando soy una persona libre y no estoy haciendo nada malo”, comentó la cantante.

Sin embargo, lo que llena de emoción el corazón de la Darcourt, es volver a los escenarios y poder reencontrarse con su público, tras los pólipos vocales que padecía. “Ya estoy súper bien, mejorando cada día. Este 11 y 12 me voy Arequipa, gracias a Dios no eran tan grave. No hubo operación, todo fue estrictamente medicina y trabajo constante”, confesó la salsera quien aseguró que ahora su equipo de trabajo la cuida mucha más y no realizará tantas presentaciones en un solo día. (A. Saavedra)