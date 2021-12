«De repente siente que está enamorada», dijo Laura Borlini por presunta salida de Melissa con el bailarín

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora Laura Borlini comentó la presunta escapada que se habría dado Melissa junto a su bailarín luego de que en base a sus publicaciones en sus cuentas de Instagram ambos habrían estado en la misma piscina disfrutando del rico sol.

Laura fue invitada al último programa de Magaly donde se animó a compartir su perspectiva de los hechos en el que Melissa nuevamente es la protagonista pues también le habría dado la bienvenida a su soltería de la mejor manera.

«La foto que sube El Activador tomando sol, dónde será, no sabemos, pero es hoy día y Melissa pone esa fotito, mira ese mueble lila y blanco, y mira lo que se ve en sus lentes, una piscina, y qué es lo que se ve en la foto de él, un mueble lila y blanco. O sea, ella está al fondo de la piscina, en el mismo sitio», dijo la Urraca.

Fue a raíz de las palabras de Magaly que la conductora argentina afirmó que Melissa quiere demostrar que su bailarín no fue un romance del momento y que en realidad se encontraría enamorada.

«Eso es hoy día y yo pienso que Melissa de alguna manera nos quiere demostrar luego de terminar la relación, que con el bailarín no fue una metida de pata, que no fue ‘le saqué la vuelta porque sí’, había un sentimiento de por medio, lo cuál no significa nada, pero yo creo que ella está queriendo demostrar eso», señaló.

Y es que la popular ‘ojitos hechiceros’ si estaría ‘embobada’ de Anthony Aranda y poco a poco lo quiere dar a conocer para evitar que se cree otro escándalo como el del ‘ampay’.

«De repente siente que está enamorada», dijo Laura.

Magaly Medina estuvo de acuerdo con su invitada, pero agregó: «De pronto sí, pero muchos le diríamos que ese tipo de cosas, que canalices tu frustración, el desamor o lo que sea que haya estado mal en tu relación, con alguien, no significa que estés enamorado de esa persona».

¿Melissa Paredes le habría cocinado a Anthony Aranda?

La ‘urraca’ reveló las coincidencias que habría encontrado en las imágenes de Melissa en las que aparece cocinando en su departamento.

Cerca de la cocina en la que está Melissa preparando un lomo saltando, se aprecian dos copas de vino listas. Además, al terminar de cocinar, ella le hizo probar la comida a su acompañante, quien estaba detrás de la cámara y le dio el visto bueno al lomo saltado.

Mira también: “El poder del amor”: Shirley Arica deja tierno mensaje para su hija y se olvida de polémica

Asimismo, la ‘urraca’ reveló imágenes en las que Melissa aparece con la misma ropa en una tienda, el mismo día en el que sube sus clips de cocina. Lo curioso es que en su camioneta, se pudo captar la silueta de un misterioso hombre, de quien se desconoce la identidad.