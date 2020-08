Compartir Facebook

La esperanza es lo último que se pierde. Muchas veces se dice que, pese a las pocas probabilidades de vida que nos pueda quedar por una enfermedad, cosas inimaginables pueden suceder, como es el caso de este particular paciente.

Este es el caso de un paciente en Estados Unidos proveniente de El Salvador quien, con tan solo 33 años, fue desahuciado luego de dar positivo para coronavirus y encontrarse internado por 111 días dentro de un hospital.

Según se dio a conocer, el hombre había sido internado en centro de rehabilitación Northwell Health, en Nueva York pues llegó a emergencias tras contagiarse de coronavirus.

Desde ese momento, su estado de salud fue realmente preocupante para los médicos: “Su saturación de oxígeno fue la más baja que he visto, realmente no es compatible con la vida”, explica el cardiólogo que lo atendió.

La salud del hombre de 33 años era muy delicada, incluso lo llegaron a atender en cuatro hospitales diferentes, desde el momento en que lo declararon como desahuciado. El paciente se encontraba conectado a un ventilador artificial, tuvo un derrame cerebral e incluso sufrió de dos infartos.

Incluso, sus propios familiares ya no sabían si el hombre podría sobrevivir y reponerse.: “Estábamos como resignados a las dos cosas, bien iba vivir o morir, pero nosotros le pedíamos mucho a Dios de que iba a estar muy bien”, contó su hermano.

Sin embargo, una sorpresa llegó el día que el paciente comenzó a recuperarse favorablemente y ahora se ha convertido en “el paciente milagroso de la COVID-19”, demostrando que, pese a la difícil situación, se puede luchar para vencer al temible coronavirus.

