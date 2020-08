Compartir Facebook

La cantante Dailyn Curbelo ha sido denunciada por doña Rosa Quijano Pittman, mujer que le alquila un lujoso departamento en el distrito de Miraflores, y la acusa de no le paga hace seis meses la mensualidad de 1200 dólares y asegura que hasta la fecha la cubana le debe 25 mil soles.

“No está pagando desde marzo hasta la actualidad. Mi situación es muy mala con ella, puesto que no me contesta. La llamó, le he mandado cartas (notariales), le escribo y nada, me ignora totalmente”, indicó la propietaria al programa de espectáculos de ATV.

Asimismo, la mujer se mostró mortificada porque tiene que pagar la hipoteca de su lujoso departamento con vista al mar en Miraflores y le pidió a la salsera que se retire de su propiedad.

“El problema de la gente que quiere ser viva, o sea, quiere vivir gratis, con abogado y demorarse para salir”, sentenció doña Quijano.

La propietaria también acusó a la rubia de ser conflictiva con los vecinos y de utilizar las instalaciones del edificio para sesiones de estética privadas.

“El enamorado de ella hace tatoos (tatuajes), extensiones de cabello, usa la electricidad del hall (corredor)”, mencionó la señora.

CUBANA SE DEFIENDE

Por su parte, la ex pareja de Mauricio Diez Canseco no negó deberle dinero a la señora que le alquila el departamento, pero aseguró que se encuentra al día en todos los pagos de mantenimiento del edificio.

“Con ella no se puede hablar, no se puede tratar. Estoy al día en el mantenimiento como todo tiene que ser”, dijo la cantante bastante fastidiada.

SE CORRE DE CRÍTICAS

Tras ser denunciada por la propietaria donde alquila su departamento en Miraflores, los cibernautas se dirigieron al Instagram de la salsera para reclamarle por la deuda y pedirle que se vaya del inmueble sino tiene para pagar. Ante la ‘ola’ de críticas, la rubia desactivo la opción de comentarios en sus fotos.

