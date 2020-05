Denuncian falta de atención en Banco de la Nación

Compartir Facebook

El Banco de la Nación (BN) atravesaría serios problemas logísticos en todo el país, para poder atender a todos los peruanos que necesitan cobrar sus bonos y retiros de fondos de las AFP establecidos por el Gobierno, con el fin de poder enfrentar la pandemia del COVID-19, lo que ha hecho que usuarios denuncien una falta de atención de parte de la entidad financiera estatal.

Recordemos que la Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado sobre la urgencia de que el BN atienda en todas sus agencias del país, abonos en cuenta y pagos en ventanilla, para pagar a la mayor cantidad de peruanos que se han beneficiado con bonos del Estado y retiros de aportes de los fondos de pensiones.

Desde las zonas más alejadas del Perú, como la provincia de Requena, en la región Loreto, profesores y enfermeras denunciaron que el BN no los atiende si no son sus clientes con cuenta bancaria, y si desean abrir una, tampoco es posible hacerlo porque el banco no tiene el material plástico para hacer las tarjetas que necesitan para realizar sus cobros.

Por ello, pidieron que el Gobierno apoye al BN con la logística necesaria para cumplir su cometido y no dejar a ningún peruano sin sustento para vivir, especialmente en esta región que es una de las más golpeadas por contagios y muertes como consecuencia del coronavirus.

La situación es muy preocupante, dijeron los usuarios, porque ya no tienen dinero para comer y han tenido que viajar en botes por el río, varias horas, para llegar al banco y no ser atendidos. Y esta situación se replica en varios sectores del país, donde el BN es oferta única o tiene la agencia más cercana para atender a los peruanos afectados por los efectos económicos de la pandemia.