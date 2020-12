Deysi Araujo enseña orgullosa su edificio: “Gracias a mis plumas y lentejuelas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exvedette Deysi Araujo presentó orgullosa el edificio que construyó para alquilar, en San Juan de Lurigancho.

Según se observó en el programa de espectáculos “En boca de todos”, se trata de una vivienda de cuatro pisos que le costó 12 años de trabajo como vedette.

También puedes ver: “No solo hay que pedir, también hay que dar”, mensaje de Manco tras llevar chocolatada a Lurín

“Estoy aquí en mi casita, en San Juan de Lurigancho, y quiero que vean un poquito. Esta es la casa que he podido construir con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, gracias a mis plumas y lentejuelas”, sostuvo la ‘pelirroja’.

Indicó también que ella vive en uno de los departamentos y los demás los Aquila para generar otro ingreso más.

También te puede interesar: Deyvis Orosco reflexiona: “Tenemos que recibir el 2021 celebrando la vida”

“Yo vivo en un piso y los otros pisos se alquilan los departamentos”, reveló la exvedette.

Daysi Araujo se emociona al ser sorprendida por su hijo en televisión

Daysi Araujo recibió una linda y conmovedora sorpresa y es que su hijo de 17 años apareció en pleno programa ‘En Boca de Todos’ de América Televisión por primera vez en todo este tiempo, dejando con la boca abierta a más de uno.

«Es futbolista profesional, ¿verdad?», preguntó Maju a lo que Daysi respondió que efectivamente era así y que estaba jugando para el club Universitario de Deportes.

«Estoy súper orgullosa, Maju, créeme que no es fácil ser mamá soltera, sacar adelante a un hijo sola, para mí no ha sido nada fácil la vida, pero esto me enseña cada día más. Yo con él aprendo, él es mi hombre, hablar de él es (evitó hablar para no quebrarse)», agregó ella poco después.

MIRA TAMBIÉN: ¡Escapadita antes de año nuevo! Nickol Sinchi luce tierna y sensual en piscina