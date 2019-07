Deyvis Orosco: “Fui un chico que tuvo todo en contra”

Fotos: Diego Vértiz

Entrevista: Juana Aspilcueta

Deyvis Orosco abrió su corazón con Karibeña y defendió su amor por Cassandra Sánchez De Lamadrid, pues muchos cibernautas consideran que la engreída de Jessica Newton está templada del cumbiambero, mientras que él no la quiere con la misma intensidad ya que no comparte fotos, ni le deja comentarios cariñosos. A sus detractores el ‘Bomboncito de la cumbia’ les dejó un contundente mensaje.

Además, el popular cantante de cumbia nos habla de su libro autobiográfico: “Lo que fui, lo que soy”, donde narra lo complicado que fue crear su propio sello musical tras la muerte de su padre, el líder del grupo Néctar, Jhonny Orosco. “La gente conoce el éxito de Deyvis Orosco, pero hay un antes y un después. En estos 12 años cuento lo que nadie sabía y busco dejar un mensaje. Fui un chico que tuvo todo en contra, a los 20 años perdí a mi papá y me quedé con un legado que podía fácilmente aplastarlo”, dice.

-¿Fue difícil hacerte un nombre en la música?

La valla era muy alta y muchos en esa época dijeron que no iba a dar la talla pero la vida te da la oportunidad de conseguir lo que quieres. Lo primero que quise es que mi padre se sienta orgulloso de mí y este libro se lo dedico a él.

-¿Ganaste tu revancha?

No sé si revancha, pero le demostré a las personas que uno no puede juzgar o dar un veredicto a alguien, yo tengo mucho para dar. Años después me estoy consolidando, en los Juegos Panamericanos sonó ‘El arbolito’. Estoy sorprendido, es una canción emblema. Nuestro país está pasando por un buen momento, yo quiero que el mundo sepa que los peruanos hacemos buena música.

-Nuestra gastronomía es algo que nos representa en el mundo, consideras que la cumbia podría ser también nuestra marca…

Es el camino que pienso seguir. La gastronomía es lo que nos respalda como bandera en el mundo, pero el deporte también lo está haciendo. Acabamos de quedar segundos en la Copa América, somos la mejor hinchada del mundo, Gladys Tejeda acaba de ganar la medalla de oro e imponer un nuevo record, Christian Pacheco también ganó. Me siento orgullo y creo que la música está haciendo lo propio. Cantaré junto a Carlos Vives, Natti Natasha y Silvestre Dangond, este 19 de octubre en el Jockey Club; y no lo hago en un cono sino en el centro de Lima. Los últimos 6 años estuve trabajando en el extranjero y toqué con ellos pero como visita, ahora juego de local.

-¿Estás haciendo historia?

Sí, trabajo para eso. Mi filosofía de vida es que cuando uno se va no se lleva nada, voy a seguir el camino que mi padre siguió. Algunos se van antes y otros después, pero cuando uno se va no se lleva nada, pero sí deja.

-¿Quieres dejar un legado?

Exacto, que se siga hablando de mí por lo que fui e hice.

-¿Qué consideras que te falta hacer?

He actuado, he hecho una película, he sacado mi libro, soy músico, canto, creo que uno nunca tiene tope, uno siempre tiene la oportunidad de ser mejor cada día. Si me preguntan qué me falta o cuál es mi tope, soy inalcanzable. Siempre voy a estar haciendo algo y si no hay nada que hacer lo voy a inventar (risas).

-El cielo es el límite…

Esa frase es mía. El día que alguien encuentre el tope del cielo, ese día voy a parar.

–Hace poco comentaste que te gustaría casarte…

Lo han distorsionado, estoy tranquilo y una de las cosas que la gente que me sigue sabe es que separo mi vida privada del trabajo. Ahora se ha hecho conocida mi relación y es pública, lo único que puedo decir es que estoy pasando por un momento lindo.

-¿Estás enamorado?

Sí, estoy tranquilo y feliz.

-Cassandra comparte fotos contigo en Instagram y la critican porque dicen que ella está más enamorada que tú, ya que no compartes fotos con ella…

Mi frase es la siguiente: mi felicidad no la publicó, lo vivo.

-¿Cómo tomas los ataques Cassandra?

Ella no es una figura mediática, su posición es otra. Tiene a cargo el Miss Perú, ser hija de Jessica Newton y ser la novia de Deyvis Orosco, aprendió a manejarlo bien y toma la crítica de quien viene.

-Muchos artistas se han animado a ser papá, ¿te animas?

En su momento, hay tiempo para todo. Lo que estoy haciendo es disfrutar de lo que estoy sembrando, mi libro, mis conciertos y mi novia. Cuando sea el momento lo voy a compartir con todos.

FAN LE TIRÓ SU CALZONCITO

-¿Una anécdota con tus fans?

A mí siempre en el escenario las chicas me tiran colettes, ganchos y la parte de su ropa interior de arriba, pero en un concierto cuando me estaba retirando en mi carro, me tiraron la prenda íntima pero de abajo y decía: ‘Deyvis te amo’, los chicos de la orquesta me empezaron a vacilar (risas).

-¿Nunca te han robado un pico?

Mis fans son muy cariñosas y efervescentes, pero no. Yo no me he dejado robar un pico pero voy a sacar una canción y voy a hacer como otros artistas, subir a una fan al escenario y robarle un beso. Le canto y encima le robo un beso, quien sabe. ¡Atentos a mis redes sociales!

-¿Cassandra no se pone celosa?

No, ella sabe que es parte de mi trabajo. Aparte, soy actor (risas).