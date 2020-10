Día de la niña: Pequeña guerrera estudia desde celular para superarse

Compartir Facebook

Fernanda Huarachi, es la niña guerrera que utiliza el celular de su tía y se conecta durante 15 minutos a sus clases virtuales. Su tía cuenta que tuvo que salir a buscárselas para poder sobrevivir a la pandemia.

Esta pequeña de 10 años se despierta todos los días para ayudar en su casa y a la vez, salir adelante por ella misma. Estudia a través de su celular y ayuda a su tía, Teresa Huarachi.

La «guerrerita» es natal de Arequipa, utiliza el celular de su tía y participa en sus clases virtuales de 9:45 de la mañana hasta las 10:00.

Su sueño es convertirse en médico y según su tía, la niña “es muy linda, es muy colaboradora, me ayuda cuando termina (…) es muy rápida, muy hábil. Es bien estudiosa y responsable“.

Durante el comienzo de la pandemia, Teresa Huarachi cuenta que estuvieron haciendo cuarentena, pero que debido a la situación económica tuvieron que salir a trabajar para poder llevar el sustento diario al hogar.

Ellas están en el Mercado Andrés Avelino Cáceres, donde venden sus bebidas al público. “Ya no alcanza, ya no hay plata y pues ya tenía que salir a trabajar con ella. No tengo donde dejarla, ya me la traigo acá y estudia. Así, todos los días así. Acá trabajamos todos los días“, comentó la tía de la pequeña.

Según datos del Ministerio de Salud de Perú, nuestro país es el tercero de Latinoamérica más golpeado por el COVID-19, lo que también ha generado efectos negativos en nuestra economía.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú informó que la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 8,8% en el segundo trimestre de 2020.

