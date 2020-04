Compartir Facebook

La flamante Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (Anapef) sigue en la lucha para que se rebajen las pensiones ahora que el país pasa por una dramática crisis económica debido al coronavirus. Uno de sus reclamos más fuertes es que las clases virtuales son de baja calidad.

JUNTOS EN LUCHA

En esa batalla, la fundadora Agnieszka Cáceres, logró que su escuela le otorgue un descuento del 30% para sus dos hijas. Pero no todos los progenitores tienen la misma suerte. En la mayoría de los casos, los promotores se resisten a perder dinero, cuando muchos papás han perdido hasta su trabajo.

“Las clases virtuales no se comparan a las clases presenciales. Además, muchos no van a querer mandar a sus hijos por miedo a contagiarse porque todos tenemos en casa a alguien vulnerable. Así que hasta que las clases presenciales se reinicien y todo vuelva a la normalidad, los padres no van a poder pagar o cumplir”, afirmó.

DESCUENTOS MISIOS

Otra de las victorias fue la de Ana Mercedes Calderón, ella consiguió retirar a su hijo del colegio Montessori Internacional College, sin perder la vacante para el próximo año y le devolvieron los útiles.

Agnieszka Céspedes tiene dos hijas matriculadas en el colegio Santa Margarita. La institución educativa apeló a la buena voluntad de los padres y no cobrarían mora.

“Me imagino que ellos han evaluado la situación, ya que el 14 de abril accedieron a darnos el 30% de descuento a alumnos de inicial y 15% al resto de alumnos”, comentó.

MEF: “DEBEN HACER UN AJUSTE”

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, sostuvo que los colegios privados no deberían cobrar la misma pensión, porque con las clases virtuales no se está ofreciendo el mismo servicio que en la modalidad presencial.

“Si no están dando el mismo servicio debería haber un ajuste, pero también recordemos que hay planilla que pagar”, afirmó.

EL DATO

Según una encuesta de la Asociación Peruana de Usuarios y Consumidores (Aspec), el 90% de padres de familia están insatisfechos con las clases virtuales.