El ‘Cholo’ Simeone exige la contratación de Renato Tapia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El gran presente de Renato Tapia con camiseta del Celta de Vigo no pasa desapercibido por los grandes de España y el principal club interesado en contar con los servicios del peruano para la próxima temporada es Atlético de Madrid.

Según medios internacionales, los ‘Colchoneros’ están trabajando en renovar gran parte de su plantilla actual y ya manejan algunas alternativas para el mediocampo como Renato Tapia, un jugador que gusta mucho a Diego Simeone no solo por su despliegue en la cancha, sino también por su gran personalidad.

Entérate de más: Alertan que demanda del oxígeno medicina crece a nivel exponencial

Fichajes.net, por ejemplo, asegura que el ‘Cholo’ ha encontrado en Tapia a su nuevo stopper luego de la salida de Thomas Partey. Asimismo, La Razón de España afirma que el Atlético de Madrid venderá al mexicano Héctor Herrera y devolverá al uruguayo Lucas Torreira al Arsenal para hacer espacio para Renato. Inclusive, el volante nacional se refirió al respecto hace algunas semanas.

“Estoy tranquilo. Lo he visto, pero ahora solo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubes, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”, dijo entonces.

Mira además: Invasiones son focos de contagio

Cabe mencionar que Renato Tapia tiene contrato con Celta de Vigo hasta junio del 2024, pero posee una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Sin embargo, Atlético Madrid confía en contratarlo por un monto menor.