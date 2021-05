“El Shamuco” llora al recordar a su abuelito fallecido: “Me gustaría que viera lo que estoy logrando”

Compartir Facebook

Desde el cielo. El youtuber Samuel González, más conocido como “El Shamuco”, se quebró al recordar a su abuelito Don Jorge, quien falleció hace más de 2 años, ya que fue como un segundo padre para él.

En una entrevista para “En Boca de Todos”, el “influencer” fue sorprendido con una foto de su abuelito. Sin poder contener las lágrimas, “El Shamuco” explicó que está más que agradecido con su segundo papá, pero que le encantaría que viera todo lo que está consiguiendo.

“Es un poco difícil para mí hablar de esto porque él me dio muchas cosas. Voy a estar eternamente agradecido con ‘mi papá’. Hasta el día de hoy lo extraño, me gustaría que presencie todo lo que estoy logrando ahora. Se que desde el cielo me cuida y me incentiva a seguir adelante”, mencionó “El Shamuco”.

Triste con “La Uchulú”

Quiere explicaciones. El youtuber Samuel González, más conocido como “El Shamuco” reveló que “La Uchulú” la dejó de lado de un día para otro sin darle alguna razón de su salida del equipo de trabajo que tenía.

“MI huambrillita me ha dejado en mi chacra. No se, de un día para otro, se fue. Estaba un poco triste, yo no puedo vivir sin ella. Hace una semana, la cholita me trajo. Estoy aquí para volver a encontrarnos y luchar por su amor. No me dio una explicación y se fue”, mencionó “El Shamuco”.

