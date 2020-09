Compartir Facebook

La gimnasta rusa que quedó cuadripléjica cuando apenas tenía 20 años intentando vencer a Nadia Comaneci, la rumana que consiguió el primer 10 perfecto en su categoría, no solo no cumplió su sueño de ser una de las más destacadas gimnastas de su país, sino que marcó la historia del deporte.

La historia de Elena Mukhina es desoladora. Con tan solo 20 años, trataba de ser una de las mejores gimnastas de Rusia, sin embargo, una caída fatal en medio de sus ensayos para los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, terminó con su carrera como deportista y con parte de su vida.

Cuando apenas se encontraba practicando su rutina desde el suelo, el accidente la sorprendió: estando con una pierna lesionada, no pudo tomar el suficiente ‘vuelo’ en el aire y terminó por aterrizar sobre su cuello, con el mentón en el pavimento.

Cuando fue llevada de emergencia, el diagnóstico fue peor de lo que se creía: tenía una fractura completa de las vértebras cervicales, lo que significaba parálisis completa del cuello para abajo, una noticia que cayó como un ‘balde de agua fría’ para una deportista de alto nivel competitivo.

«Mi lesión podría haberse anticipado. Todos sabían que no estaba preparada para ese salto y guardaron silencio. Nadie se detuvo a decir que parara. Yo había dicho más de una vez que me iba a romper el cuello haciendo ese elemento. Me había hecho mucho daño varias veces, pero él (Klimenko, su entrenador) simplemente me respondía: ‘Las gimnastas como tú no se rompen el cuello’», destacó en una entrevista.

TRISTE FINAL

Al ser consultada años más tarde sobre lo ocurrido, la exgimnasta mencionó que: “En cuanto al riesgo, una vida humana vale poco en comparación con el prestigio de la nación. Nos han enseñado a creer esto desde la infancia”.

Lastimosamente, debido a su parálisis, Mukhina desarrolló complicaciones cardíacas derivadas de su parálisis que terminaron por acabar con su vida a los 46 años en diciembre de 2006.

