Eliane Karp es arrastrada por agentes gringos tras armar escándalo

Una foto registra el momento en que la ex primera dama, Eliane Karp se tira en un sillón y es jalada por dos agentes de seguridad, quienes la sacan a rastras del juzgado de California, luego que el juez federal Thomas S. Hixson resolvió que el expresidente Alejandro Toledo siga en prisión el proceso de extradición al Perú.

Minutos antes de este incidente, los agentes le pidieron a Karp guardar silencio y compostura, pues se le escucharon varios suspiros sonoros y hasta pronunció entre dientes “shiiiit” (mierda en inglés) mientras la fiscalía rebatía los argumentos de la defensa para que Toledo pueda seguir el proceso en libertad.

Fue en ese momento que Eliane perdió los papeles y llamó “bruja” a la fiscal Elise La Punzina. Luego acusó en voz alta: “Ustedes lo están matando”. Los dos agentes esta vez, le pidieron abandonar el recinto. “Yo no me voy, no me voy”, empezó a gritar la antropóloga que lamentablemente fue primera dama del Perú.

SE QUISO SENTAR

Los agentes entonces la tomaron de los brazos, pero ella se resistió y se quiso sentar nuevamente, pero fue arrastrada y desalojada ante el silencio de la sala, pues en los juzgados de Estados Unidos se prohíben murmullos, aplausos o cualquier expresión a favor o contra las resoluciones de los magistrados.

Fuera de la sala, Eliane se tranquilizó y después fue asistida por amigos que la acompañaron a la audiencia, mientras que Toledo, con uniforme rojo de presidiario, seguía las incidencias en silencio. Finalmente fue llevado de retorno a la prisión de Santa Rita, donde permanecerá hasta que la justicia estadounidense decida si procede o no la extradición al Perú.

EL DATO

Según los expertos, el juicio a Toledo debe durar por lo menos un año más, incluidas las apelaciones.