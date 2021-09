Elías Montalvo aseguró que ‘El Señor de Los Milagros’ abolió la esclavitud en Perú

Compartir Facebook

El chico reality Elías Montalvo es noticia polémica nuevamente, esta vez por su insólita respuesta durante un juego en Esto es guerra.

En la última edición de dicho programa reality de competencias, los competidores se sometían a preguntas de cultura general. Fue de este modo que llegó el turno del popular TikToker, sin embargo, su respuesta sorprendió a más de uno.

La pregunta lanzada por Johanna San Miguel, de parte del equipo de los guerreros fue ¿Quién abolió la esclavitud en Perú? Gran sorpresa dio el joven tiktoker que se recupera de una fuerte lesión tras caer desde lo más alto durante una competencia de altura en Esto es guerra: “El Señor de los Milagros”, dijo.

Elías Montalvo salió a defender a ‘Esto es Guerra’ tras su accidente: “Una falla le puede pasar a cualquiera”

A pesar del terrible accidente que sufrió Elías que pudo acabar con su vida, el tiktoker lo toma como un simple error que pudo pasar en cualquier momento.

Elías Montalvo se pronunció después de dejar la clínica en la que se estuvo recuperando tras su caída de casi 15 metros de altura en ‘Esto es Guerra’. Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores y Elías solo terminó con lesiones leves. “Tengo un ángel de la guardia que me cuida siempre. Doy gracias a la vida por hablar con ustedes. Quiero agradecer a todos mis compañeros por los mensajes y las visitas que he recibido… Agradezco, el apoyo de la gente, todos sus mensajes que me mandan”, comentó Elías.

Sin embargo, lo que sorprendió es que Elías tomo el accidente, como tal, como un error que le pudo haber pasado a cualquiera y que incluso pudo haberle costado la vida. Pero eso parece importarle al tiktoker y él fue bastante comprensivo con la situación.

“Siempre hay mucha seguridad en los juegos de altura, por eso me deje caer, hubo una falla que puede pasar en cualquier lugar y a cualquier persona. Yo me caí, gracias a Dios estoy bien, tengo un poco de hinchazón en la pierna, tengo una venda en el píe. Yo caí con los ojos cerrados. Fue de manera inconsciente caer bien, por decirlo, porque si caía recto, yo me hubiera lesionado más. Mi caída fue sentada, pero mi trasero nunca toco el piso”, señaló Elías.

