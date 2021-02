En Chile también estalla el escándalo por vacunas

Compartir Facebook

En Chile, el país que lleva la delantera a nivel sudamericano en la inmunización contra el coronavirus se ha detectado graves irregularidades tras revelarse que más de 37 mil personas han recibido la primera dosis a pesar de no pertenecer al grupo priorizado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

El alcalde de la comuna La Florida, Rodolfo Carter, reconoció que había Bomberos y Carabineros, además de trabajadores de ferias de libros y otros comercios que se vacunaron sin estar en la lista de prioritarios.

Según cifras del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de Chile, al menos 9.517 personas entre 18 y 39 años se inmunizaron contra la COVID-19. Por su parte, 11. 669 personas que viven específicamente en la Región Metropolitana, recibieron la primera dosis, cuya administración depende de los municipios.

Tras la grave denuncia el ministro de Salud chileno, Enirque Paris no tardó en pronunciarse y calificó la acción de ´insólita´ “Que casi 40.000 personas que no tienen factores de riesgo se hayan vacunado antes que personas que tienen una mayor probabilidad de enfermarse grave y morir es perder el espíritu y la transparencia del proceso, que debe estar guiado siempre por normativas técnicas, médicas, y no por algún tipo de presión”, aseguró Claudia Cortés, académica de la Universidad de Chile.

El plan de vacunación chileno —cuya fase masiva comenzó el 3 de febrero— contempla que a fines de marzo un total de 5 millones de personas hayan recibido al menos la primera dosis contra la COVID-19, y se espera alcanzar una inmunidad colectiva a fines del primer semestre de 2021.

EL DATO

En los últimos 15 días Chile ha logrado vacunar a 2,7 millones de personas, superando el objetivo del Gobierno que era inmunizar a 100 mil personas al día.

