Entre lágrimas, Josimar se arrepiente por bromas sobre camas UCI: “Me siento mal”

Tras fuertes críticas, el salsero Josimar Fidel utilizó sus redes sociales para disculparse públicamente con todos sus seguidores tras grabar una desatinada broma en TikTok sobre la falta de escasez de camas UCI.

“Quiero empezar pidiendo mil millones de disculpas por el video que hice hace unas horas, me dejé llevar por algunos memes que enviaron en redes sociales, por algunas recomendaciones que pedía para hacer videos en TikTok. No medí las consecuencias de una broma de muy mal gusto. Sé lo que significa perder a un familiar por no encontrar una cama UCI, sé lo que es eso. He perdido familiares, he perdido amistades”, empezó diciendo.

“A veces no quiero abrir mi Facebook personal por no saber qué puede pasar con familiares míos o amigos”, agregó con el rostro desencajado.

El intérprete de ‘La protagonista’ reconoció que cometió un grave error, pero pidió que no “piensen que se burla de la situación”.

“No hay justificación para lo que hice, entiendo el malestar que causé en muchas personas que pueden creer que fue una burla, pero no fue así. Me siento hasta nervioso, me siento mal. Yo no quiero que ustedes piensen que yo me burlo de esta situación, porque no es así. Pido disculpas públicas a quienes me siguen y a quienes no también”, dijo entre lágrimas.

“Por favor perdónenme. Que Dios cubra con su sangre bendita a todos ustedes, que proteja a todas las personas y que de sanidad a las personas que están pasando por este mal momento. Mil disculpas no quise hacer eso, nunca lo pensé, cuando me di cuenta lo borré al toque. Sanidad para todos los que estés esperando una cama UCI”, concluyó.

