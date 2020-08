Compartir Facebook

Esta mañana, en una entrevista a Exitosa Noticias, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, expresó su indignación tras conocer que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en su contra, por supuestamente haber recibido 400 mil dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

“Siento una indignación absoluta. Cómo puede ser que una denuncia de este tipo tenga algún asidero. Lo que ha ocurrido es que un ciudadano me ha denunciado porque vio en una radio una entrevista que alguien decía que me tenían que investigar, y con esa declaración de esa entrevista, ese señor me ha hecho una denuncia en el Ministerio Público”, manifestó.

Guzmán sostuvo que le parece increíble que un meme en Internet se convierta en una denuncia. “Esto se originó hace dos años, donde al creador de los fake news que es Phillip Butters, se le ocurrió lanzar esta irresponsabilidad, diciendo que yo he recibido plata de Odebrecht, y a partir de ahí, un ciudadano hace una denuncia”, expresó.

Asimismo, el líder del Partido Morado argumentó que es “materialmente imposible” que su campaña haya sido financiada por la mencionada empresa brasileña. “Odebrecht financió toda su corrupción hasta las elecciones del 2011, yo aparecí en el 2016. Pero no solo eso, cuando a Marcelo Odebrecht lo meten a la cárcel en Brasil, yo no era una figura pública conocida”, precisó.

Julio Guzmán aprovechó para referirse a Carlos Huerta Escate, el ciudadano que presentó esta denuncia: “Es un señor que ha denunciado a muchísimas personas, entre ellas al presidente de la República, a la ministra de Economía, al ministro de Educación. Es una persona conocida en hacer esto”, refirió.