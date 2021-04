¡Está de vuelta! Karen Dejo regresó a Esto es Guerra

Compartir Facebook

Karen Dejo volvió al set de Esto es Guerra y quedó más feliz que nunca, al punto de decir que estaba muy agradecida por la oportunidad de regresar al reality. Además, se supo que sería parte del equipo de los Combatientes.

«Estoy totalmente agradecida. Sé lo que verdaderamente me hace feliz y es mi trabajo, el set, el escenario, las personas que están en sus casas, mi familia y todos mis compañeros sin importar el equipo”, indicó en primera instancia.

Es así que, poco después, añadió que espera ser una de las mejores competidoras de su equipo.

“Estoy súper bien. Prometo, que no voy a parar hasta tocar primera la campana y volver a recuperar mi primer puesto acá y darle el punto de los ‘Combatientes’”, enfatizó.

LE ROBARON TERRIBLEMENTE SUS PERTENENCIAS

En shock. Karen vivió una terrible experiencia el último miércoles pues fue víctima de unos sanguinarios delincuentes que no dudaron en apuntarle con una pistola en la cara para robarle sus pertenencias.

La exbailarina y exintegrante de ‘EEG’ contó que el asalto ocurrió prácticamente cuando estaba en la puerta de su casa, ubicada en la cuadra 6 de la Av. Sucre, en el distrito de San Miguel.

LE APUNTARON CON UN ARMA

“Nunca en mi vida había sentido una sensación tan horrible de que te pongan una pistola en la cara. Estaba con el celular en la mano, mi billetera, mis tarjetas, mis cosas. Resulta que de repente vino un tipo, me agarró del brazo, me comenzó a samaquear, agarró su pistola, me comenzó a gritar de una manera horrible”, dijo Karen.

Dejo señaló que entró en pánico cuando el delincuente le apuntó con el arma, y solo pensó en su hija y su madre. “En ese momento yo solo le decía: ‘No’. Comencé a pensar en mi madre, en mi hijita, comencé a pensar o me tranquilizaba y le daba mis cosas o me rehusaba, pero cuando vi la pistola, me dio una sensación de pánico horrible, que solo sentía que el tipo me samaqueaba de un lado a otro y le di mis cosas”, acotó.

