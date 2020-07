Ethel Pozo ‘chotea’ a Ignacio Baladán: “Es mi amigo”

Compartir Facebook

Luego que Ignacio Baladán le enviara una torta de cumpleaños a la hija de Ethel Pozo se especuló que el uruguayo y la presentadora de ‘América hoy’ estarían en ‘cuchis’, pero la hija de Gisela Valcárcel mandó a la friendzone al chico reality.

Según Jaime ‘Choca’ Mandros, la hija de la ‘Señito’ solo ve como “amigo” al chocolatero y no saldría ni a conversar con el modelo.

“Hable con Ethel Pozo, Ignacio apunta. Le dije Ethel, y qué hay (Ignacio) te mandó la torta (y me dijo) ‘no, es mi amigo’. Mandado nuevamente a la friendzone, amigos simplemente amigos y nada más. Le dije ni para un ratito Ethel y me dijo: ‘no’”, dijo el conductor de ‘Esto es guerra’.

Cabe mencionar, que en una reciente entrevista el integrante de ‘Esto es guerra’ afirmó que Ethel le parece “una chica guapa y talentosa”.

NUEVAMENTE EN LA FRIENDZONE

Anteriormente que Ethel dijera que Ignacio es su amigo, Luciana Fuster también mando a la zona de amigos al uruguayo. Incluso, la modelo vaciló con ese tema al chocolatero.

“Broma o no, que haya dicho eso sí me molestó”, aseveró Baladán.

“DIOS SABE QUE NO ACTUÉ MAL”

De otro lado, hace unas semanas Pozo afirmó que no le preocupa el rating de su programa, pero si en brindar un trabajo que ayuda a las demás personas. Por ello, cuando ocurrió el mal entendido con el periodista Gunter Rave se sintió muy mal y conversó con el pastor de su iglesia.

“Qué importa, finalmente, el rating, lo que dice la gente, lo que importa es la vida y lo que uno da. Dios me ha puesto en este trabajo. Cuando pasó lo de Gunter, que por cierto es mi superamigo, hablé con mi pastor y me dijo: ‘¿Para quién trabajas, para Dios o para la gente?’. Dios sabe que no actué mal”, indicó la presentadora a un medio local.

