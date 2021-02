Ethel Pozo: “No tengo tiempo para las críticas”

Compartir Facebook

Renovadas. Así se encuentran Janet Barboza, Ethel Pozo y Melissa Paredes, quienes regresan mañana en plena cuarentena a través de la señal de América Televisión. Según revelaron las presentadoras, no les incomoda que las comparen con las recordadas ‘Utilísimas’.

–No solo tienen la labor de informar por la cuarentena sino entretener…

E: Yo creo que eso nos impulsa aún más porque como peruanas tenemos que motivar a nuestros hijos en nuestras casas. Salimos con esas ganas de informar y entretener porque todos necesitamos sonreír.

M: Es una nueva aventura y estoy agradecida por eso. Estoy con muchas ganas, sobre todo ahora que se viene el encierro llegar al público de esta manera es muy bonito. Necesitamos ese desfogue, olvidarnos un momento de eso.

J: Me siento contenta. Estuve muchos años en Willax, el tiempo cambió, y el sueño de una conductora es hacer un programa familiar dirigido a la mujer, el volver hablar de tú a tú, y estamos felices por eso.

–El año pasado estuvieron casi parejos con ‘Mujeres al mando’ ¿El tema del rating las asusta?

E: El productor va viendo. Nos ha pasado que el invitado no llegó o un incendio, es una adrenalina. Nosotras llegamos después de un programa de prensa y continuamos con el espíritu de entretener.

J: Si salen nuevos programas en tiempos difíciles vamos a ser las primeras en aplaudir, porque eso quiere decir que la gente va a tener trabajo y eso es muy importante en estos tiempos tan difíciles.

–¿Melissa hay temor a las críticas en tu debut en la conducción?

M: Las críticas siempre habrán, si estoy preparada, con este poco tiempo que tengo en la televisión creo que he sabido sobrellevarlas.

–Sin embargo, Ethel y Janet siempre son blanco de las críticas de Magaly Medina y Rodrigo González…

E: La verdad es que estoy todo el día con el tema de la pandemia así que no tengo tiempo de ver las críticas, pero son bienvenidas porque en todas las partes del mundo existe eso. Uno no puede trabajar en tv y que le sepa grandioso a todo el mundo. He nacido en esto, mi mamá me explicó que nadie es pepita de oro para gustarle a todo el mundo. Está bien que los periodistas hablen de nosotros.

J: Ethel, tú lo has dicho ¡periodistas! A mí me encanta que hablen de mí, sino hablan me preocupo. Y la verdad es que las críticas las paso por colador

–Melissa ya no estarás junto a tu esposo en Trujillo ¿Cómo ha tomado él esta noticia?

Él está contento por cada paso que doy, está seguro de sí mismo. Para que erradiquemos la violencia familiar me apoya mucho, está siempre conmigo, está feliz por mis logros, y yo feliz por sus logros. Él está creciendo por allá (en Trujillo) y yo en el programa.

–¿Ethel, lo que todos se preguntan es a qué se debió la salida de Renzo Shuller?

E: Yo conduzco pero no soy parte de la producción, la verdad es que no tengo la menor idea. Los productores hacen esta fórmula, ponen los ingredientes para preparar el plato en este programa. Con los años que tengo he conocido a gratas personas y Renzo es parte de este grupo humano como lo fue Natalia y Edson en su momento.

