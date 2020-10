Evelyn Vela anunció que hará público cuentas de mañosos

Compartir Facebook

Se cansó. Evelyn Vela contó que ya no soportará más los comentarios de grueso calibre o subidos de tono en sus redes sociales o mensajes personales al inbox, por eso aseveró que no tendrá ningún miramiento en hacer público las cuentas de las personas que se atrevan a faltarle el respeto.

– Evelyn en Instagram publicaste la cuenta de un sujeto por malcriado.

Así es, un asco de persona ese tipo. No me parece que una persona me escriba bella, guapa y porque no le contesto me ofenda. Eso no lo puedo permitir.

–De lo peor. ¿Cuántas veces eres víctima de ese tipo de sujetos?

Uy, varias veces pero desde que comencé a poner los mensajes en mis historiales y los etiquetaba ha parado. De verdad lo hago porque estos tipos no deberían de existir porque así como me faltan el respeto, que soy una persona ya mayor, cómo será con tantas señoritas y niñas que están en las redes, agregó Evelyn

–¿Decidiste hacerlos famosos a estos indeseables?

Sí, por nuestras hijas no por nosotras. Soy mamá y si veo este tipo de comentarios en las redes de mi hija lo denuncio.

–¿Y tu novio que dice ante eso?

Nada, él no se mete pero le parece una falta de respeto porque eso no se le hace a nadie, sea hombre o mujer.

