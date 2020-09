Ex de la pareja de Karla Tarazona: “Tuvimos mensajes ‘hot’ en agosto”

Compartir Facebook

La reciente relación entre Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández parece no haber sido bien recibida por todas las personas. Por un lado, Christian Domínguez mostró su felicidad porque Karla encontró a alguien. Todo lo distinto piensa la ex pareja del empresario, Paola Félix.

En un programa de espectáculos, la ‘blogger’ salió al frente y puso en tela de juicio la fidelidad del nuevo enamorado de Karla Tarazona, ya que mencionó que hace un mes continuaban mandándose mensajes subidos de tono.

“Hemos seguido teniendo conversaciones intimas hasta el 9 de agosto. No voy a entrar en detalle, pero sí eran mensajes subidos de tono, de adultos”, mencionó Paola Félix.

Además, la ex pareja del empresario añade que sabe, de buena fuente, que Karla Tarazona no es bien vista dentro de la familia de Rafael Fernández.

“Sé por buenas fuentes que no la quieren para nada y que no es verdad que tiene cercanía con la familia de él. Que es mentira que tiene buena relación con el papá”, reveló la popular “mortificada”.

Sin embargo, a pesar de entrever que la relación entre ellos comenzó de mala manera, Paola Félix les deseó lo mejor en esta nueva etapa. No sin antes, mandarle un dardo a Karla Tarazona.

“Tienen mi bendición, que se casen, que sean felices, que tengan a su hijita. Dicen que quieren una hijita los dos, yo creo que ella quiere asegurar su otra manutención, jajaja”, finalizó Paola.

La respuesta de Karla Tarazona no se hizo esperar, pues salió a mencionar que no le interesa lo que la ex pueda decir, ella confía en su empresario.

“No voy a hablar de terceras personas, yo confío en él y no voy a dejar que empañen mi felicidad”, aclaró Karla.

