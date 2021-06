Fans de Caroline Tello se ponen curiosos en sus redes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La bella cantante de Papillón, Caroline Tello respondió la duda de muchos seguidores que a través de su Instagram pudieron a despejar todas sus dudas.

Y es que una de las preguntas que destacaron fue si ella se había sometido a alguna intervención quirúrgica para verse mucho más regia lo que provocó las risas coquetas de la cantante que gustosamente respondió.

“Se podría decir que me puse algo conforme a mi tamaño y a mi estatura obviamente eligiendo lo más apropiado” fue la respuesta de Caroline a sus miles de fanáticos.

De igual manera, algunos curiositos quisieron preguntar más cosas sobre su intimidad, por ejemplo, si era virgen, a lo que ella muy fiel a su estilo y con una risa algo coqueta respondió con un sarcástico y burlón “Sí” entre risas.

Mujer independiente

Por otro lado, fue cuestionada sobre si ya había salido de la casa de sus padres a lo indicó que sí, pues desde jovencita ya se valía por sus propios medios. Durante el transcurso de su vida musical ha podido costear sus necesidades hasta la actualidad sin ningún problema.

Mira también: Monique Pardo jala orejas a ‘Apoteósico’ por rajar de Gisela: “Es un traidor”

Caroline sufre la pérdida de su abuelito

«Te amaré hasta el fin de mis días», escribió la artista, acompañando la frase con un corazoncito negro y una canción de fondo que le romperían el corazón a cualquiera: «No me dejes solo» de Gustavo Elis.

«Tuve la dicha de acompañarte en este mes difícil, tuve la dicha de tener a alguien como tú guiándome, tuve la dicha de ser tu nieta. Hoy dejas mi corazón en mil pedazos, me destroza saber el hecho de que ya no te abrazare a decirte lo mucho que te amo y admiro, no sé cómo aceptar tu partida, no sé cómo asimilar que físicamente ya no estarás con nosotros», escribió.

Mira también: ‘Cachuca’ frustrado por el diagnóstico de los médicos: “Llamé a mis amigos y tomé tres días”