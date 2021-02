Fiscalizador y mototaxista protagonizan pelea durante operativo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un fiscalizador de la Municipalidad de Huamanga y un conductor de un mototaxi protagonizaron una pelea durante un operativo realizado en Ayacucho por infringir las normas de tránsito.

Las autoridades detuvieron a distintos transportistas, pues, al parecer, estaban estacionados en zona rígida. Sin embargo, cuando el trabajador municipal se encontraba conversando con otro intervenido, el sujeto le propinó un manotazo en la cabeza del fiscalizador.

También te puede interesar: Ambulante y fiscalizadora se enfrentan a golpes en el Centro de Lima

El hombre fue detrás del conductor. Ambos cruzaron la pista y comenzaron a golpearse mutuamente. Lejos de calmarse, los hombres seguían intercambiando ataques, hasta que trabajadores de la municipalidad lograron separarlos, ante la vista de la gente.

Según el mototaxista, reaccionó de esa manera, ya que no le entregaban sus documentos. Además, cuando fue al depósito junto a los inspectores, no estaba su vehículo. No obstante, pasado el incidente, el operativo continuó.

A pesar de las quejas de los demás conductores, los fiscalizadores llevaron los mototaxis al depósito, pues estaban estacionados en línea amarilla.

Esta no es la primera vez que existe enfrentamientos entre fiscalizadores y personas. En Lima, las grescas entre trabajadores ediles y el comercio ambulatorio es diario, pues tratan de sacarlos de la zona.

También te puede interesar: Pidió permiso a su esposo durante su boda para abrazar a su exnovio por última vez