Flavia Laos le responde a todos sus ‘haters’: “No me van a herir”

La ‘rubia’ confesó algunas cosas en sus redes sociales y dejó un claro mensaje para todos sus detractores, afirmando que no podrán herirla de ninguna forma.

Flavia Laos acaba de llegar al Perú y está con la lengua más afilada que nunca. La actriz se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores dado que al parecer mientras estuvo en Miami los tenía un poquito olvidados.

“¿Cómo haces para que los malos comentarios no te afecten? Me ayudarías mucho”, escribió uno de sus seguidores. Flavia aprovechó para dar un consejo y de pasadita, arremeter contra todos los que la critican por el estilo de vida que lleva.

“Hoy en día sé bien quién soy, estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Sé que algunas personas lo hacen por herir o porque no tienen nada que hacer, así que no se gasten chicos, no me van a herir, no van a poder”, dijo la ‘rubia’.

Parece que las vacaciones por Miami le han hecho bien a la actriz y ahora hasta da consejos a sus seguidores sobre motivación personal. “Sepan su valor y ahí nadie va a poder tumbarlos digan lo que digan y nunca dejen de hacer algo por el ‘qué dirá la gente’”, finalizó Laos.

Flavia Laos estuvo en Miami pasándola de lo lindo, pero regresó al país, a “poner orden” como dicen algunos. Y es que la ‘rubia’ no se había pronunciado sobre la ruptura con Patricio Parodi, pero ya lo recontra confirmó y parece que no hay vuelta atrás.

“Estamos solteros, confirmadísimo, cada uno por su lado, le deseo siempre los mejor a todos”, dijo Flavia.

Sin embargo, se rehusó a dar alguna declaración acerca de los rumores de un romance entre Luciana Fuster y el ‘Pato’. “No puedo opinar (sobre Luciana), cada quien puede rehacer su vida y es lo único que yo puedo decir”, afirmó la actriz.

Y tampoco quiso referirse a las miraditas y coqueteos en TikTok entre ‘Rous’ y el ‘Pato’ pues dice que ese ya no es su problema. ”No quiero comentar sobre terceros porque no me incumbe. Estoy haciendo mi vida, me ven feliz, estoy tranquila”, comentó la ‘rubia’.

Flavia también señaló que a pesar de la ruptura, ella y el ‘Pato’ son muy buenos amigos y tienen una relación cordial. “Nos llevamos bien, somos buenos amigos, siempre le voy a desear el bien. Hay respeto”, señaló la Flavia.

