Flavia Laos sin miedo a Sheyla Rojas

Flavia Laos negó haber enviado una indirecta a Sheyla Rojas a través de un video en su canal de YouTube, donde la actriz llamó ‘transformer’ a una supuesta expareja de Patricio Parodi, hecho que para muchos fue una clara indirecta para la rubia conductora.

“No me callo nada, lo que pienso, lo digo y si a alguien no le gusta, qué pena. No tengo que referirme a ella”, respondió Flavia. “Le dije a mi editor que cortara esa parte, pero se le pasó”, agregó.

“También tengo retoques, pero no tengo miedo de decirlo. Soy la ‘transformer 2’. Para mí es una broma, sí me operé y soy transformer 2’”, finalizó Flavia.