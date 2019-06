‘Foquita’ entrenó con normalidad y jugaría el domingo ante Colombia

El técnico de la selección nacional, Ricardo Gareca, ya lo había adelantado, Jefferson Farfán podría jugar el segundo amistoso y todo hace indicar que la ‘Foquita’ tendrá minutos ante Colombia, aunque no se sabe, si iniciará las acciones o ingresará en el transcurso del partido, como sucedió con Paolo Guerrero. Ayer, el atacante trabajó con normalidad y hasta anotó un golazo a Carlos Cáceda.

En la conferencia de prensa que Gareca dio el día que anunció a los 23 convocados que irán a la Copa América, señaló: “Jefferson va a estar, por lo que me dijeron, no sé si para los dos (amistosos), pero para el segundo tiene grandes chances de estar. Para tranquilidad de ustedes, no hay nada de qué preocuparse”, indicó el ‘Tigre’.

Como se recuerda, la ‘Foquita’ se lesionó hace casi un mes jugando por el Lokomotiv ante el Arsenal Tula, por la Premier League de Rusia. El atacante no jugó el segundo tiempo de este encuentro, por un desgarro en el muslo posterior de la pierna izquierda

Ayer solo entrenaron los jugadores que no actuaron ante Costa Rica. También se pudo observar que Yoshimar Yotún trabajó con normalidad, mientras que Jesús Pretell y Carlos Zambrano continuaron haciendo labores diferenciadas. Mientras los que disputaron el partido ante los ‘Ticos’ estuvieron en el gimnasio. Además, Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Paolo Hurtado salieron con el médico Julio Segura a someterse a unas resonancias magnéticas para saber el grado de sus lesiones.