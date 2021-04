Gareca confía en sus ‘Tigres’

Ricardo Gareca hoy debe presentar la prelista de 50 jugadores que podrían estar en la Copa América. El técnico considera muy importante a este torneo, pero su prioridad son los partidos de las Clasificatorias en junio ante Colombia y Ecuador, donde está seguro que sus dirigidos lograrán conseguir resultados que nos permitan salir de los últimos lugares. “Si bien hay tiempo para recuperarnos, esperábamos tener un mejor arranque. Tenemos que reaccionar rápidamente.

Contamos con jugadores y experiencia y, si sabemos aprovecharlo, podemos recuperarnos. Lo más importante es salir de las últimas posiciones que son muy incómodas y que nos mortifican. El primer paso antes de ambicionar cualquier cosa es escalar posiciones”, afirmó el técnico argentino.

Respecto a la Copa América, Gareca dijo: Para nosotros la Copa siempre ha sido fundamental para consolidarnos como grupo, pero antes de este torneo están las dos fechas que para nosotros son fundamentales porque no pudimos arrancar bien. Eso es lo que nos mantiene enfocados en estos momentos”.

Tras ser preguntado sobre un posible cambio en la lista de jugadores de cara al torneo continental, como sucedió en la Copa América Centenario, explicó: “En aquel momento no arrancamos bien y hubo demasiados inconvenientes, pero son situaciones distintas.

Si bien ahora tampoco hemos arrancado bien, tenemos un grupo conformado y un conocimiento de los jugadores”.

