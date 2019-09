Génesis Tapia ‘echa’ a seleccionados por mensajes cariñosos

La modelo Génesis Tapia fue la invitada de la última edición del “El Valor de la Verdad” y reveló que fue cortejada por los futbolistas de la blanquirroja, Yordy Reyna y Carlos Zambrano. Según la exchica reality, morocho de la selección le escribía “muy cariñoso”, pero que no le llamaba la atención porque a ella le gustan “las personas mayores”.

“Me escribieron varios futbolistas. Siempre me han gustado las personas mayores. Yordy no reúne (las características), no es de los chicos de los que me sentiría atraída. Él me escribía a mis redes sociales, me decía: ‘hola, mi amor’”, sostuvo la pelirroja.

Tapia también contó que Zambrano le escribía, pero no quiso ahondar en detalles. “Ya no me hables más de futbolistas”, le pidió la modelo a Beto Ortiz.

SU PADRASTRO LA VIOLÓ

De otro lado, la modelo reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de una de las parejas de su mamá cuando apenas tenía 14 años. Tras la violación intento matarse tomando veneno, pero su abuela y hermana la salvaron de morir.

“Comenzó cargándome en las noches y me llevaba a la otra cama, hasta que en esas tantas cargadas él pudo violarme, pudo concretar su hecho. Sentí que robó mi cuerpo y alma”, señaló entre lágrimas la ex bailarina, minutos después sufrió una descompensación en el programa.

AMENAZADA DE MUERTE

Por otro lado, Tapia aseguró que fue víctima de agresión por parte de su ex pareja, el empresario Carlos Gonzáles, y cuando lo denunció el propietario de la discoteca ‘El Tumbao’ amenazó con matarla. “Tu vida no me cuesta más de 200 soles”, le reprochó González.